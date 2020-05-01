مراسل قناة “العربية” في الخرطوم يعلن إصابته بفايروس “كورونا”

أعلن مراسل قناة العربية في الخرطوم محمد عثمان اليوم (الجمعة) عن إصابته بفايروس “كورونا”، لافتاً إلى أنه أجرى الفحص الخاص بالفايروس، فظهرت النتائج إيجابية.

وقال عثمان في صفحته على موقع “فيسبوك”: “عملت فحص الفايروس، وطلعت النتائج إيجابية، وأنا بخير الحمدلله، ولا ينقصني سوى رؤياكم يا أحباب”.

وأصيب العديد من الإعلاميين العرب بالفايروس في الآونة الأخيرة، لاسيما وسط المراسلين الذين يتنقلون بين أماكن مختلفة لتغطية الأخبار.

ويعتبر عثمان رابع إعلامي في السودان يتعرض للإصابة بالفايروس، بعد كل من الصحفيين صلاح الحويج ومصعب محمد الشريف والمذيعة بتلفزيون السودان سوزان سليمان.