قطر.. إصابة 23 شخصا في انهيار خيام مستشفى ميداني لمرضى كورونا

أصيب 23 عاملا في انهيار خيام تابعة لأحد المستشفيات الميدانية المخصصة لمرضى كورونا المستجد في قطر.

وأفادت وسائل إعلام محلية قطرية بأن الرياح التي وصلت سرعتها إلى 72 كيلومترا في الساعة أدت إلى انهيار خيمتين ملحقتين بمستشفى حزم مبيريك العام في المنطقة الصناعية القطرية.

ووفقا لصحيفة غالف تايمز نقلا عن وزارة الصحة القطرية، لم يصب أي من المرضى ومعظم الجرحى كانوا من العاملين في المستشفى الذين أصيبوا بجروح طفيفة أثناء عملية نقل المرضى في المنشأة التي تقع على بعد 20 كيلومترا جنوب غرب وسط الدوحة.

كما تسببت الرياح الشديدة في قطر بدفع طائرة “بوينغ 787” تابعة للخطوط الجوية القطرية للاصطدام بطائرة بوينغ “آي 350” في مطار حمد في الدوحة، واقتصرت الأضرار على الماديات.

والمنطقة الصناعية المكتظة بالسكان والتي تضم غالبية العمال المهاجرين كانت مركز تفشي فيروس كورونا في قطر.