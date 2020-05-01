“هدف” يودع ثاني دفعات مبادرة دعم التوظيف بـ50 مليون ريال

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أكثر من 50 مليون ريال في حسابات المنشآت المستفيدة من مبادرة دعم التوظيف وتمثل الدفعة الثانية، لدعم نحو 21 ألف سعودي وسعودية يعملون بالقطاع الخاص عن شهر مارس 2020 وهي إحدى مبادرات دعم منشآت القطاع الخاص والتي تأتي ضمن مبادرة الدعم الحكومي والتدابير العاجلة لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا (COVID-19) على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، وذلك للمنشآت التي استوفت متطلبات التسجيل من خلال الدخول لحساب المنشأة بالبرنامج ومن ثم الموافقة الإلكترونية على اتفاقية الدعم وإدخال رقم الآيبان البنكي.

ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج إلى استكمال الإجراءات الإلكترونية المطلوبة حتى يتم إدراجها ضمن إجراءات الصرف والدعم خلال الفترة المقبلة، موضحاً بأنه يمكن للمنشآت تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف قبل نهاية آخر موعد للتسجيل في 10 مايو 2020، ومن أجل الاستفادة من الفترة الاستثنائية التي أتاحها الصندوق للمنشآت