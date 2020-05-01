“الوقاية أولا”.. موظفات يعربن عن سعادتهن بالعودة لإدارة أعمالهن في المجمعات التجارية

عبرت عدد من الموظفات السعوديات عن سعادتهن بالعودة إلى أعمالهن بالمجمعات التجارية، وشددن على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من فيروس كورونا المستجد.

واستؤنف العمل في بعض الأسواق بناءً على الأمر الملكي خلال الفترة من 6-20 رمضان الجاري.

وقالت مديرة إحدى المحال التجارية نورة عبدالله: “نحن حريصون خلال عملية البيع التي سمحت بها الدولة على تطبيق أعلى معايير السلامة في المحل، وتنبيه المتسوقين بالأخذ بالإجراءات اللازمة من أجل تحقيق السلامة العامة لمرتادي الأسواق”.

وقالت الهنوف إنها تعمل مساعدة مديرة فرع في المبيعات، وتمتلك خبرة تمتد إلى أربع سنوات في مجال المنتجات العالمية، واستعدت من الآن على تقديم أفضل ما لديها من جهود لتلبية حركة السوق المحلية التي حددت خلال الفترة من 6 – 20 رمضان، مشددة على أنهم يتابعون تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تشمل فحص الموظفات، ومرتادي المحال من أجل تحقيق السلامة العامة.

وأكدت الهنوف لوكالة “واس”، أنها تجد تجاوبًا كبيرًا من المتسوقين في التعامل مع الإجراءات الاحترازية، مبينة أن كل السلع ولله الحمد متوفرة في الأسواق المحلية وبجميع الأنواع والماركات العالمية التي تلبي رغبات الجميع.