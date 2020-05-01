زعيم كوريا الشمالية سيظهر للمرة الأولى منذ 20 يومًا في حدث علني

كشفت وكالة أنباء كوريا الجنوبية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيظهر للمرة الأولى منذ 20 يومًا في حدث علني.

وأكدت وسائل إعلام محلية في كوريا الشمالية أيضا أن زعيم البلاد كيم جونج أون حضر مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 من أبريل.

ولم يظهر كيم على الملأ منذ 11 أبريل، عندما كان يرأس اجتماعا لحزب العمال الحاكم، كما أن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تتحدث عن مكان كيم جونج أون أو حالته الصحية.

ووسط تصاعد الشائعات بشأن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الأحد أن كيم أعرب عن “تقديره” للعمال الذين يبنون منشأة في منطقة “سامجيون” الحدودية الشمالية.

وأصدرت الإذاعة الكورية الشمالية تقريرا مماثلا أيضا، يقول إن كيم قدم شكره للعمال، الذين يساهمون بإخلاص في بناء محطة لتوليد الكهرباء.