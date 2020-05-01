“الوئام” تكشف حقيقة فيديو يظهر إقامة صلاة التراويح في أحد مساجد مكة

كشفت مصادر مطلعة لـ”الوئام” حقيقة فيديو يظهر إقامة صلاة التراويح في أحد مساجد مكة في وقت منع التجول.

وأكت المصادر عدم صحة المقطع الذي انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة والذي يزعم إقامة صلاة التراويح بأحد مساجد مكة بحي “أم الكداد”، وأن المقطع قديم ولا أساس له من الصحة.

وأضافت أنه بعد استدعاء إمام مسجد إبراهيم فقيه وأخذ أقواله حول المقطع المنتشر والذي تبين فيما بعد أن هذا المقطع قديم ويعود لقبل إعلان فترة منع التجول داخل مكة وكذلك قبل قرار إغلاق المساجد كلياً والمقطع المنتشر كان لصلاة الفجر، وعلى أثر ذلك تم الإخلاء عن إمام المسجد بعد استدعائه وأخذ إفادته عن المقطع المنتشر.