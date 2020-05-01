هل يصل عقار “ريمديسيفير” لعلاج كورونا إلى الجميع؟.. تعهد من الشركة المنتجة #عاجل

أعلن دانيال أوداي الرئيس التنفيذي لشركة “جيلياد ساينسز” المنتجة لعقار ريمديسيفير المنتظر لعلاج كورونا المستجد، أن الشركة تعمل على جعله متاحا وبأسعار معقولة لأكبر عدد ممكن من مرضى الفيروس، تزامنا مع حصول العقار على موافقة من إدارة الأغذية والدواء الأميركية لاستخدامه في علاج المرض .

وقال رئيس الشركة، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن شركته ستتبرع بأكثر من مليون جرعة من الدواء وأنها ستحرص على أن يستمر الإنتاج كي يصل الدواء لكل من يحتاجه.

وأعلنت الشركة الأربعاء أن العقار أظهر نتائج “إيجابية” على مصابين بفيروس كورونا في إطار تجربة سريرية واسعة، تمت بالمشاركة مع معاهد صحية أميركية.

وأوضحت أن العقار يستخدم في الحالات المتقدمة عندما يصل المريض لمرحلة الالتهاب الرئوي الحاد وانخفاض مستويات الأوكسجين التي تتطلب تدخلا طبيا، ووضع مقياس من سبع نقاط يظهر ما إذا كان هناك تحسن أم لا.

والتجارب التي أجريت حتى الآن أظهرت أن المرضى تعافوا من الالتهاب الرئوي ولم يعودوا بحاجة إلى دعم الأوكسجين، وخرج بعضهم من المستشفى في غضون اليوم الرابع عشر.