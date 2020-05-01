تنبيه مهم من ملحقية المملكة في أمريكا بشأن ترك طلاب مقر سكنهم ومراجعة السفارة لتسكينهم

أصدرت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية تنبيها مهما بشأن قيام بعض الطلاب بترك مقر سكنهم ومراجعة السفارة أو القنصليات بطلب إسكانهم لحين تأمين سفرهم إلى البلاد.

وقالت الملحقية عبر حسابه على تويتر، إن مواعيد السفر مبنية على جدولة الأولويات وتتم عبر إشعار مسبق، فنهيب براغبي السفر والمسجلين بمنصة العودة الآمنة البقاء في مقر سكنهم وعدم التنقل حفاظاً على سلامتهم.

وأضافت أنه يتم التواصل مع المسجلين في منصة عودة وإشعارهم بمواعيد السفر المقرر لهم من قبل الجهات المختصة، حيث إن القواعد والتعليمات المطبقة لا تسمح بإسكانهم”.