عدد ضحايا #كورونا في إيران يتخطى حاجز الـ 38000 شخص

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كارثة كورونا في 309 مدن في إيران تجاوز 38000.

يبلغ عدد الضحايا في طهران 6400، وفي قم 3190، وفي كيلان 2630، وفي مازندران 2360، وفي البرز 1250، وفي أذربيجان الغربية 1170.

وفي سيستان وبلوجستان 990، وفي بوشهر 420، وفي إيلام 270، وفي خراسان الجنوبية 122 شخصًا. يتم إضافة إحصائيات من محافظات أخرى إلى هذه الأرقام.

على الرغم من أكاذيب روحاني، قال ظفر قندي، رئيس منظمة النظام الطبي، الليلة الماضية: «من المؤكد أن الإحصائيات التي يتم الإعلان عنها تختلف عما يحدث بالفعل … كثير من الناس ليس لديهم أعراض ولا يتم إجراء الفحوصات المختبرية عليهم. حوالي 40٪ من الفحوصات المختبرية السلبية هي كاذبة».

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في النظام اليوم: «لقد شهدنا زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في 5 إلى 7 محافظات تستقبل الزوار في إيران، وشهدت محافظات طهران وفارس وخراسان الرضوية وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية والعديد من المحافظات الأخرى منحى تصاعديًا في الأيام الأخيرة».

في خراسان الجنوبية، أعلن مهدي زاده، نائب رئيس جامعة بيرجند للعلوم الطبية، قبل ثلاثة أيام عن «الاتجاه التصاعدي لإحصاءات المصابين بكورونا».

في مازندران، وفقا لإحصاءات من جامعة العلوم الطبية، فإن عدد مرضى كورونا «زاد وعدد المرضى الجدد الذين تم إدخالهم إلى المستشفى تجاوز عدد المتعافين».

وفي بوشهر، قال كشميري، سكرتير لجنة مكافحة كورونا: «إن زيادة عدد المرضى في المستشفيات أمر مثير للقلق».

وفي آبادان، أعلن سلمان زاده، رئيس كلية العلوم الطبية، «زيادة لافتة في عدد الحالات في جنوب غرب خوزستان».