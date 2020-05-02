مكة: مصادرة 720 كيلو خضروات في الشوقية.. وإتلاف 160 فاسدة منها

قالت بلدية الشوقية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، إنها صادرت 720 كيلو جراما من الخضار والفاكهة، تم ضبطها مع باعة جائلين في حي الكعكة، وإتلاف 160 كيلو منها، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتسليم البقية لجمعية النعمة.

وأكد رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أن البلدية مستمرة في حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين، امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان “غذاؤكم أمانة” للقضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأضاف المشيخي أه تم تشكيل العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها، نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري.