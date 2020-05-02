مقاتلون في وضع الاستعداد.. مسعفو الباحة يفطرون في الميدان

عندما ينطلق أذان المغرب، معلنا أنه آن للصائمين أن يفطروا في نهاية يومهم، وبينما تتجمع الأسر والعائلات السعودية حول موائدها الرمضانية العامرة، تتشكّل في “إسعاف الباحة”، مائدة أخرى، لكنها في الهواء الطلق، وأبسط كثيرا، قد تبدو أقل امتلاء بالأطباق، لكنها لا تقل متعة ودفئا وألفة عما يدور داخل البيوت.

هنا إسعاف الباحة.. العمل مستمر 24 ساعة في اليوم، ولهذا فلا مجال لأن يذهب المسعفون إلى بيوتهم للإفطار مع ذويهم، ولهذا، صاروا يفطرون سويًّا، مقاتلون في الميدان، تشكلت بينهم عائلة قوية الأواصر. يتناولون إفطارهم في وضع التأهب، استعدادا لأي طارئ قد يحدث، ويرن هاتف الوحدة باستدعاء عاجل لإنقاذ أحدهم.

المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في الباحة، عماد بن منسي الزهراني، قال إن الهيئة تكثف جهودها جهودها خلال شهر رمضان المبارك، بزيادة الفرق الاسعافية، استعدادا لتقديم الخدمة الطبية الاسعافية وجاهزية الفرق الاسعافية على مدار الساعة من خلال استقبال البلاغات الاسعافية على العمليات 997 او تطبيق “اسعفني”.