علماء: كورونا سيصيب 70% من سكان العالم.. ولا حصانة لأحد

حذر خبراء في جامعة مينيسوتا الأميركية من أن فيروس كورونا قد يستمر في الانتشار الكثيف لعامين مقبلين، وأنه قد يصيب 70% من سكان كوكب الأرض.

وأعلن باحثون في مجال الأوبئة بجامعة مينيسوتا الأميركية، أن على العالم أن يستعد لموجات متعددة من الوباء، مؤكدين أنه لن يمر يوم واحد دون وفيات بالفيروس، طوال عامين.

وقال مايك أوسترهولم مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، لشبكة CNN، أن الوباء لن يتوقف حتى يصيب من 60 إلى 70% من الناس، وأن ما يتم تداوله حول انتهاء قريب للوباء يتحدى علم الأحياء.

وأكد الباحثون أنه “لا أحد لديه حصانة من بالوباء”، مشيرين إلى أن فترة الحضانة الطويلة والانتشار الكبير والسريع، وظهور حالات “اللا أعراض”، جميعها دلائل على احتمال كبير لزيادة الإصابات، ومن المحتمل أن يكون المصاب في أشد حالات العدوى قبل ظهور الأعراض.