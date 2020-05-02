بعد رئيس الحكومة.. إصابة وزير البناء الروسي ونائبه بـ #كورونا

بعد ساعات من إعلان إصابة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أصبب وزير البناء، فلاديمير ياكوشيف، ونائبه، بفيروس كورونا، وكذلك نائبه.

وتم نقل ياكوشيف إلى المستشفى للعزل والعلاج، وونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عنه قوله: “سأخضع لعلاج بإشراف الأطبّاء بأحد مستشفيات. سأبقى على تواصل مستمرّ”.

وقال ميشوستين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين: “عليّ الخضوع لحجر ذاتي واتّباع تعليمات الأطبّاء. من الضروري حماية زملائي”، واعداً بأن يبقى على تواصل مستمرّ “بشأن المواضيع الرئيسيّة كافّة”، ومقترحاً تكليف شخص أداء مهمّاته بدلاً منه.

ووقّع بوتين مرسوماً يتولّى بموجبه النائب الأوّل لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف مهمّات ميشوستين.

وسجّلت روسيا رسميّاً حتى اليوم 114431 إصابة بكوفيد19 و1169 وفاة.