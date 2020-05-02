تنبيه من الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، و بيش ، وأبو عريش ، والداير بني مالك ، والحرث ، والدرب ، والريث ، و أحد المسارحة ، و العارضة ، و صامطة ، والطوال ، وفيفا ، وضمد ، وهروب ،مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً – بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.