في بيان غاضب.. الصين تتهم الولايات المتحدة بانتهاك سيادتها

في بيان شديد اللهجة، أعربت الصين عن “غضبها الشديد واعتراضها الحازم” على تغريدة نشرتها البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الجمعة، تدعم مشاركة تايوان في الأمم المتحدة.

وقال بيان الصين، والتي تعتبر تايوان جزءًا منها، إن تغريدة البعثة الأمريكية تشكل “انتهاكا خطيرا لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وتتدخل بشكل خطير في شؤونها الداخلية”.

وشدد البيان على أنه “ليس هناك سوى صين واحدة في العالم، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة القانونية الوحيدة التي تمثل الصين كلها وتايوان جزء لا يتجزأ من الصين”.

واضاف أن مبدأ صين واحدة “يطبق بشكل صارم” داخل المنظمة الدولية.

وكانت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة قد أشارت في تغريدة نشرتها الجمعة أن “حظر تايوان من الأمم المتحدة لا يشكل إهانة لشعب تايوان الفخور فحسب، بل ولمبادئ الامم المتحدة أيضا”.