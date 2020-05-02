كورونا يتوغل.. 3.5 مليون إصابة حول العالم و240 ألف وفاة

اقتربت أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم من حاجز الـ3.5 مليون حالة، والوفيات من 240 الفا، فيما تجاوز عدد المتعافين مليونا و87 ألفا.

وبحسب موقع وورلد ميتر للإحصائيات الدولية، فإن إجمالي إصابات كورونا في العالم وصلت إلى 3 ملايين و415 ألفا و237، والوفيات 239 ألفا و823، أما المتعافون فـ مليون و87 ألفا و190 شخصا.

,أعلنت سويسرا أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى ٢٩٥٤٧ حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى ١٧٥٤ حالة.

وشخصت وزارة الصحة الإسرائيلية، إصابة 51 بفيروس كورونا خلال ساعات الليلة الماضية، ما رفع عدد المصابين إلى 16152.

وتم تسجيل حالتي وفاة واحدة خلال ساعات الليل، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 227 حالة.

وفي البحرين، تم تسجيل 103 إصابة جديدة و12 حالة شفاء، وفي سلطنة عمان 36 إصابة جديدة، وفي لبنان وفاة وحيدة و4 إصابات جديدة، فيما سجل المغرب 118 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4,687 حالة.

وأعلنت إيران تسجيل 65 حالة وفاة و802 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة، وفي إسبانيا 276 حالة وفاة و1366 إصابة جديدة، وفي إندونيسيا ارتفع عدد إصابات كورونا إلى 10843 والوفيات 831 حالة، فيما أعلنت ماليزيا ارتفاع الإصابات إلى 6176 بعد تسجيل 105 حالة جديدة، وسجلت سنغافورة 447 إصابة جديدة.

سجّلت روسيا 57 حالة وفاة جديدة نتيجة الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1222.

وأوضح مركز الطوارئ الروسي في بيان له أن السلطات الصحية سجلت 9623 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 124054 إصابة، بينما تماثل 1793 مصابًا للشفاء، ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 15013 شخصًا.