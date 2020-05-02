لمنع انتشار كورونا.. إغلاق 16 منشأة في نطاق بلدية العمرة

أغلقت البلديات، اليوم السبت، 16 منشأة في بلدية العمرة الفرعية، لمخالفتها اشتراطات الأنشطة المستثناة، وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال المهندس عمر المالكي، رئيس بلدية العمرة، إن “الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا”.

وأضاف المالكي أن ذلك يأتي بجانب تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية “غذاؤكم أمانة” والتي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت و أماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.

وبين المالكي أنه “تم خلال الجولات الرقابية مصادرة وإتلاف حوالي 120 كيلو جرام من الخضار والفواكه، تم ضبطها من عربات للباعة الجائلين”. مشدداً على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المنشآت التجارية.