اليمن.. الانتقالي الجنوبي يتراجع عن الانفصال: ملتزمون باتفاق الرياض

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن تراجعه عن قرار الحكم الذاتي في جنوب البلاد، مرحبا ببيان التحالف العربي الداعم للحكومة المعترف بها دوليا، والداعي إلى عودة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن إلى ما كانت عليه.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم، على حسابه في “تويتر”: “يرحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالبيان الصادر من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية”.

وأكد هيثم على”أهمية اتفاق الرياض، وضرورة احترام التسلسل الوارد فيه، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الجانب السياسي والاقتصادي الذي عملت الشرعية على تعطيله كلياً”.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم قد أعلن قبل أيام، الإدارة الذاتية للجنوب وحالة الطوارئ العامة في عدن وعموم محافظات الجنوب في خطوة وصفها وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا محمد الحضرمي بأنها “استمرار للتمرد المسلح وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض” من قبل المجلس الانتقالي.