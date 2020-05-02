رحلة فضائية أمريكية تاريخية رغم تفشي فيروس كورونا المستجد

تستعد كل من “ناسا” و”سبيس إكس” لإطلاق رحلة فضائية تاريخية، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”. بحسب ما نشرت “مونت كارلو”.

وستنطلق الرحلة بمشاركة روبرت بهنكن ودوغلاس هيرلي، وهما رائدان سابقان شاركا في برنامج المركبات الفضائية الذي توقف في العام 2011، من مركز كنيدي للفضاء في كيب كانافيرال بفلوريدا في 27 أيار/مايو. بحسب “مونت كارلو”.

وتسعى الولايات المتحدة إلى الاستغناء عن صواريخ “سويوز” الروسية لنقل رواد أميركيين إلى محطة الفضاء الدولية.

وأنفقت “ناسا” مليارات على عقود مع كل من “سبايس إكس” و”بوينغ” لتطوير مركبات سيتعين على كل منها القيام بست رحلات ذهابا وإيابا إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المفترض أن يجنب هذا النموذج دافعي الضرائب من ثغرات شابت البرامج السابقة والتي لم تنفّذ بعد، خصوصا صاروخ نظام الإطلاق الفضائي العملاق الذي من شأنه إعادة “ناسا” إلى القمر لكنه غارق في مشكلتي تجاوز التكاليف والتأخر في الانتهاء من بنائه.