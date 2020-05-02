مركز الملك سلمان يدشن مشروع توزيع سلال غذائية رمضانية في فلسطين

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعمال توزيع سلال غذائية رمضانية في فلسطين، أمس (الجمعة)، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وبدأ مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في فلسطين بتوزيع 12.530 سلة غذائية رمضانية، في محافظة أريحا والأغوار.

وفي هذا السياق، وجه جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار، الشكر للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على إيصاله المساعدات الغذائية في شهر رمضان للعائلات الفقيرة والمحتاجة، حيث إن الاحتياجات قد زادت في ظل تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19).

من جانبه، قال محمد خضر ، ممثل الهيئة الخيرية الأردنية في فلسطين، إن السلة الواحدة تحتوي على معظم متطلبات الأسرة الأساسية، وتكفي لمدة لا تقل عن أسبوعين في شهر رمضان.

مضيفا أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم بشراء المواد الغذائية من السوق المحلي دعمًا للتاجر الفلسطيني.