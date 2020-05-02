إجلاء 225 مواطنا سعوديا من الخرطوم (صور)

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متابعات - الوئام:

أجلت السفارة السعودية في الخرطوم، اليوم السبت، عددا من المواطنين العالقين في جمهورية السودان.

وقالت السفارة، في بيان، إنه تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمي الشريفين سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تم اليوم اجلاء 225 من المواطنين السعوديين العالقين بجمهورية السودان، بمتابعة السفير علي بن حسن جعفر.