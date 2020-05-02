إجلاء 225 مواطنا سعوديا من الخرطوم (صور)

أجلت السفارة السعودية في الخرطوم، اليوم السبت، عددا من المواطنين العالقين في جمهورية السودان.

تنفيذا لتوجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين وولي عهده الأمين تم اليوم اجلاء ٢٢٥ من المواطنين السعوديين العالقين بجمهورية السودان بمتابعة سعادة السفير@alijaafar22 علي بن حسن جعفر. pic.twitter.com/gpL9Op9J1N — السفارة في الخرطوم (@KSAembassySD) May 2, 2020

وقالت السفارة، في بيان، إنه تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمي الشريفين سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تم اليوم اجلاء 225 من المواطنين السعوديين العالقين بجمهورية السودان، بمتابعة السفير علي بن حسن جعفر.