متحدث الصحة: هذه الفئات يجب أن تكون أكثر حذرا خلال “أزمة كورونا”

أبدى محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، أسفه الشديد من إثارة بعض الشخصيات للذعر أو إبراز معلومة خاطئة عبر بث أخبار مغلوطة، مبيناً أهمية التصدي للشائعات عبر التأكد من الخبر عن طريق المواقع الرسمية.

وذكر متحدث الصحة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أن الفئات التالية، يجب أن تكون أكثر حذراً من التعرض للإصابة بالفيروس، كونهم في حالة الإصابة ستكون آثاره عليهم أشد وأكثر خطورة.

وبين أن الفئات هي: من يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب أو صعوبات التنفس والأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي الناتجة عن التدخين، والسمنة المفرطة.

وأضاف: أيضا من يعانون من مشاكل في مناعة الجسم واضطراباتها ومن يتناولون الأدوية التي تؤثر على مستويات المناعة، والمصابين بأمراض الأورام ويتلقون العناية بالعلاجات الكيميائية، أو فشل بعض الأعضاء في الجسم، والسيدات الحوامل.

ونصح “العبدالعالي”، جميع الفئات السابقة، بتناول الأدوية والالتزام بإرشادات الأطباء والفحوصات المنزلية، والبقاء في المنزل والالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة التي تحميهم من انتقال العدوى، وتجنب لمس الوجه والمداومة على غسل اليدين بانتظام وإتباع آداب العطاس، ولبس الكمامة القماشية، وممارسة الرياضة، وتناول الغذاء الصحي.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.