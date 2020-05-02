القصيم: القبض على سعوديين اثنين بعد ارتكابهما جرائم سرقة

تمكنت شرطة القصيم، اليوم السبت، من ضبط متهمين اثنين من الجنسية السعودية، بعد أن ارتكبا جرائم سرقة.

وقال المقدم بدر السحيباني، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن ضبط متهمَين، سعوديي الجنسية، (في العقد الثالث والرابع) من العمر ، بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة الاستراحات.

وأضاف المقدم “السحيباني” ، في بيان، أن المتهمين قد أقرّا بما نسب إليهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.