القصيم: الشرطة تحيل مواطنا للنيابة العامة بعد ترويجه شائعات عن فترات منع التجول #عاجل

أعلنت شرطة القصيم، اليوم السبت، إيقاف مواطن وإحالته إلى النيابة العامة، بعد ترويجه شائعات حول فترات منع التجول.

وقال المقدم بدر السحيباني، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إنه إشارة إلى ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحساب إخباري يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد ، وادعاءات بتغيير فترات منع التجول، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوية صاحب الحساب.

وأضاف المقدم السحيباني، في بيان، أن الشخص مواطنٌ في العقد الخامس من العمر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة .