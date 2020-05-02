غرفة الرياض تنظم لقاء للتعريف بمركز الاستجابة في التصدي لأزمة كورونا

تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية مساء الثلاثاء، “لقاء عن بعد” للتعريف بمركز الاستجابة لأزمة كورونا (MCRC)، الذي يعد أحد مبادرات وزارة الاستثمار للتصدي لاثار الجائحة في بيئة الاعمال.

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة محمد الساير، إن اللقاء سيتحدث فيه إبراهيم صالح السويل وكيل الخدمات واستشارات المستثمرين والمشرف على المركز بوزارة الاستثمار حيث يسلط الضوء على الدور الذي يقوم به المركز في مجال التواصل مع المستثمرين بالمملكة لضمان استمرار أعمالهم ومساعدتهم في التصدي للتحديات التي تواجههم.

وأشاد الساير بالدور الذي تقوم به الوزارة في مجال تهيئة بيئة الأعمال وحرصها على نشر الوعي وتوجيه الإرشادات للمستثمرين لطرق التعامل مع أزمة كورونا والتواصل مع الجهات الحكومية لحل ما يواجهم من تحديات، مؤكدا أن إنشاء المركز يؤكد ما توليه الوزارة مناهتمام كبير بقطاع المستثمرين وسعيها الى حل مشاكلهم وتوفير بيئة الأعمال الجاذبة.