هل تريد اقتناء قطعة أصلية من القمر؟ .. هذا هو سعرها

إن كنت تريد اقتناء قطعة أصلية من القمر، عليك بالذهاب إلى دار مزادات «كريستيز» الشهيرة،حيث تُعرض قطعة من القمر وزنها 30 رطلا للبيع .

والنيزك القمري، المعروف باسم «إن دبليو إيه 12691»، سقط على الأرض و تم العثور عليه قبل عامين في الصحراء الكبرى.

وقالت دار «كريستيز»، في بيان، إن السعر المطلوب مقابل القطعة يصل إلى 2.5 مليون دولار.

وأوضح البيان أن صخرة القمر تزن ما يقل قليلاً عن 30 رطلاً (13.5 كيلوغرام)، وهي خامس أكبر قطعة من القمر موجودة على الأرض.

وأشار جيمس هيسلوب، رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي في «كريستيز»، لشبكة «سي إن إن» عبر البريد الإلكتروني: «هذا خامس أكبر نيزك معروف… إنها حقاً فرصة لا تصدق للحصول على عينة من القمر».

وأكد «كريستيز» أن الصخرة، على الأرجح، سقطت من على سطح القمر بسبب اصطدامها بكويكب أو مذنب. ثم اضطرت إلى السفر ما لا يقل عن 239 ألف ميل عبر الفضاء قبل السقوط إلى الأرض في نيزك ناري. وقال البيان إنه تم العثور على نحو 30 نيزكا من عملية السقوط نفسها في شمال غربي أفريقيا.

وتعد النيازك القمرية نادرة جداً، وقال «كريستيز» إن 1.444 رطل فقط منها (650 كيلوغراماً) من المعروف أنها موجودة على كوكب الأرض.