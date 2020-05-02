مصادرة 730 كيلو جرام خضروات وفواكه في المعابدة بمكة

نفذت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان غذاؤكم أمانة.

وقال رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، في بيان إنه تمت مصادرة 730 كيلوجرام من الخضار والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية حيث تم تسليم 730 كيلو من الخضار و الفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ النعمة.