إغلاق مستودعين للتموينات الغذائية في تبوك

أعلنت أمانة تبوك،اليوم، عن إغلاق مستودعين للتموينات الغذائية لعدم التقيد بالاشتراطات الاحترازية و الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا

وقالت الأمانة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الجهود الرقابية مستمرة للمنشآت المستثناه للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك وتم إغلاق(٢) تمونيات غذائية لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وسوء النظافة العامة ولعدم التقيد بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقائية ضد تفشي كورونا

و تواصل الأمانات والبلديات جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحيّة.

و يأتي ذلك حرصًا على سلامة الغذاء وتماشيًا مع إجراءاتها الاحترازية..