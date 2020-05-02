المدينة المحرمة في الصين تفتح أبوابها للزوار بعد أشهر من الإغلاق بسبب #كورونا

أفادت تقارير صحفية أن المدينة المحرمة في العاصمة الصينية فتحت أبوابها أمام الزوار، يوم الجمعة، بعد أشهر من الإغلاق بسبب تفشي وباء كورونا.

وأعيد افتتاح الحدائق والمتاحف، ومن المرتقب أن تستقبل المدينة المحرمة 5 آلاف زائر في اليوم فقط، لأجل مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي الذي ما يزال ساريا رغم التقدم الذي أحرزته الصين في كبح الوباء.

ويجري إطلاق المدينة المحرمة على القصر الإمبراطوري، وسط بكين، وهو مكان مدرج ضمن التراث العالمي من قبل منظمة اليونيسكو.

وقبل أزمة كورونا، كانت المدينة المحرمة في العاصمة الصينية تستقبل ما يقارب 80 ألف زائر، لكن المسؤولين اضطروا إلى حصر العدد في حدود 30 في المئة من الطاقة الاستيعابية.

ويحتاج الراغبون في زيارة المدينة المحرمة إلى حجز تذاكرهم عن طريق الإنترنت، حتى لا يقفوا في طابور مكتظ كما أن زيارة المجموعات ما زالت ممنوعة.

وأظهرت صور متداولة على الإنترنت زوارا يرتدون كمامات، وهم إلى جانب عدد من رجال الشرطة يتولون مهمة الإرشاد.