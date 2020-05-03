طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بالرياض والشرقية ونجران وجازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض والشرقية ونجران وجازان وعسير والباحة فيما تنشط الرياح السطحية على شمال و وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوحة عام بسرعة 10-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.