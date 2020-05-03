الاتحاد الأسيوي يدرس تقليص “مؤجلات” دوري الأبطال

يدرس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم ضغط وتقليص المباريات المؤجلة لبطولة دوري أبطال آسيا من أجل استكمال البطولة بما يسهم في عدم التأثير على البطولات المحلية خاصة في غرب

آسيا.

وذكرت مصادر رسمية أن الاتحاد الأسيوي شهد مناقشات ومشاورات بشأن استكمال مؤجلات دوري الأبطال بعدما أعلن رئيس الاتحاد الشيخ سلمان بن إبراهيم في وقت سابق عن استكمال البطولة.

وذكرت المصادر : وفق التصورات التي تتم دراستها حاليا في أروقة الاتحاد القاري تم رفع مقترح جديد يتعلق بتعميم فكرة (البطولة المجمعة) بحيث لن تكون فقط في دور المجموعات، ولكن سيتم تنفيذها أيضا في مباريات ربع النهائي ونصف النهائي.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأسيوي يفكر جديا في إقامة هذين الدورين من مباراة واحدة لكل دور ، بدلا من مباراتي الذهاب والإياب على أن تقام بنظام “البطولة المجمعة” ولكن على أرض محايدة أو حتى غير محايدة حيث لن يسمح بحضور الجماهير في المباريات المؤجلة بسبب الإجراءات الاحترازية التي ما زالت قائمة لمواجهة فيروس كورونا.

ورحب الاتحاد القاري بأداء مؤجلات دور المجموعات والذي سيكون بنظام البطولة المجمعة في مطلع آب/أغسطس المقبل لكن شريطة أن تؤكد الأندية المشاركة جاهزيتها وستكون هناك لائحة خاصة بالنظام الجديد للبطولة خاصة ما يتعلق بتقليص مباريات الأدوار النهائية لتقام من دور واحد في أيلول/سبتمبر أو تشرين أول/أكتوبر المقبلين، بحسب الاتفاق مع الدوريات المختلفة عبر إدارة المسابقات القارية.

وأشاد ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الأسيوي بقرار الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ورابطة المحترفين ، بعودة النشاط الرياضي في آب/أغسطس المقبل ، ووصفه بالقرار الصحيح والإيجابي ، ويسهم في إعادة الحياة تدريجيا إلى كرة القدم.

وقال جون في تصريح : أغلب الدوريات ستعود في هذا التوقيت مع توقع انحسار الفيروس الذي أثر على الحياة عموما.

وعن مؤجلات تصفيات كأس العالم 2022 قال جون: موقفنا أفضل من اتحادات قارية أخرى، حيث تتبقى لنا فقط من المرحلة الثانية 4 مباريات، بينما هناك اتحادات قارية تحتاج وقتا أطول لمؤجلاتها.

لذلك ما زال الفيفا في نقاش مع الجميع، ولكننا قدمنا مقترحا بخوض المؤجلات الأسيوية في

التصفيات في تشرين أول/أكتوبر وتشرين ثان/نوفمبر المقبلين، هناك اجتماع قريب مع الفيفا لحسم الأمر بصورة نهائية.