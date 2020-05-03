أغلبها عن #كورونا.. الهلال الأحمر: نستقبل 30 ألف مكالمة يوميا

أعلنت غرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر السعودي أن المكالمات الواردة إليها تضاعفت أكثر من 600%، خلال شهر إبريل الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تستقبل نحو 30 ألف اتصال يوميًّا.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها استقبلت أكثر من 1.4 مليون مكالمة وأكثر من 130 ألف بلاغ إسعافي خلال أبريل، مقارنة بـ 222 ألف مكالمة و57 ألف بلاغ إسعافي تم استقبالهم في الشهر نفسه من العام الماضي، مفسّرة ذلك بنجاح جهودها في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وبلغت نسبة الزيادة في المكالمات خلال شهر إبريل هذا العام مقارنة بالعام الماضي نحو 600٪، و230% زيادة في البلاغات الإسعافية.

وأوضح بيان الهيئة أن عدد الحالات التي نقلتها الفرق الإسعافية للهلال الأحمر خلال شهر إبريل بلغ أكثر من 54 ألف حالة، بنسبة زيادة بلغت قرابة 50٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الفرق الإسعافية 1199 فرقة إسعافية و1875 متطوعا ومتطوعة، بينما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية للهيئة أكثر من 237 ألف مستفيد.

وقالت الهيئة إنها ضاعفت عدد الكوادر البشرية في غرفة العمليات المركزية بنسبة 200%، واستحدثت خطوطًا إضافية للطوارئ لزيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال البلاغات، كما استحدثت غرفتي عمليات إضافيتين في مدينة الرياض وجدة، ودعّمت المراكز الإسعافية بكوادر إضافية متخصصة وبنسبة زيادة بلغت 10%.