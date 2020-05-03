ادّعى إصابته بـ #كورونا.. السودان: إحباط محاولة لتهريب قياديّ إخواني من السجن

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، مساء أمس السبت، إحباطها محاولة لتهريب القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون من مستشفى الشرطة.

وقالت مصادر إنه كان قد تم نقل هارون (56 عاما)، من السجن إلى جناج “عمر ساوي” في مستشفى الشرطة بعد إدعاء إصابته بفيروس كورونا، لكنه خطط للهروب، قبل أن تحبط قوات الدعم السريع محاولته في اللحظة المناسبة.

وفي وقت سابق أمس، جزم طبيب في المستشفى أنه عاين نتيجة تحليل كورونا لأحمد هارون، وكانت النتيجة سلبية. فيما أكدت مصادر أن الحديث عن إصابة هارون بالفيروس كانت جزءًا من خطة الهروب، مشيرةً إلى أن المعتقلين منعزلون تماماً عن أي مصدر خارجي ما يستحيل معه إصابة أحدهم بكورونا.

وشغل هارون منصب وزير دولة في وزارة الداخلية السودانية في العام 2003، بعد اشتداد التمرد في إقليم دارفور، ثم في وزارة الشؤون الإنسانية، ثم اختاره الرئيس المعزول، عمر البشير، نائبا له في حزب المؤتمر الوطني. وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.