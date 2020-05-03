مكة: ضبط 2 طن من اللحوم الفاسدة والدواجن المريضة

أعلنت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مصادرة وإتلاف نحو 2 طن من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في منطقة بير الغنم، وكذلك الخضار والفواكه مجهولة المصدر، والدواجن التي تظهر عليها علامات المرض.

وقالت البلدية في بيان لها إن حملاتها مستمرة ضد الباعة الجائلين، والأسواق العشوائية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وشرطة العاصمة المقدسة.

أوضحت أن حملاتها تأتي امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية “غذاؤكم أمانة”، والتي تهدف للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي، إن الأمانة شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها، نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهزت عدد من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.