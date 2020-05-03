جدة: إتلاف 560 كيلو من “السمبوسة بالحشرات” في حي العدل

صادرت بلدية الجنوب الفرعية نحو 560 كيلو جرامًا من رقائق السمبوسة، تم إعدادها داخل موقع مجهول وغير مرخص، يفتقد كافة الاشتراطات البلدية والصحية، وحتى أبسط مستويات النظافة.

وقالت البلدية إنها رصدت موقعًا مجهولاً في حي العدل، كان يتم استغلاله في إعداد رقائق سمبوسة غير آمنة صحيًّا، وتم إغلاق المكان، وإتلاف الكميات المضبوطة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي، أن الفرق التابعة للبلدية رصدت معملا ومصنعا داخل حي العدل، يتم فيهما تجهيز الرقائق بكميات كبيرة بهدف توزيعها تجارياً.

وتابع الذروي بأنه تبين أن الموقع لا يحمل رخصة نظامية، ورصدت الحملة مخالفات صحية جسيمة، تمثلت في استخدام مواد غذائية في بيئة تفتقر إلى أدنى درجات النظافة، إضافة لوجود حشرات، فضلاً عن سوء تداول المواد وحفظها، وجرى إغلاق الموقعين لحين تصحيح جميع المخالفات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بالحد الأعلى.