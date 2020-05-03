عدّاد #كورونا: 3.5 مليون مصاب.. ونسبة المتعافين تقترب من الثلث

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، إلى 3 ملايين و497 ألفا و45 شخصا، لقي من بينهم 244 ألفا و876 مصرعهم، فيما تماثل مليون و126 ألفا و285 مصابًا للشفاء، لتقترب نسبة المتعافين من الثلث.

وتأتي الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الموبوءة بالفيروس، حيث تم تسجيل نحو 30 ألف حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و1691 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي المصابين على أراضيها مليونا و160 ألفا و774، والضحايا 67 ألفا و444 شخصا.

ومن بعد أمريكا، تحل إسبانيا، والتي سجلت 2588 حالة إصابة جديدة، و276 وفاة، لترتفع الحصيلة لديها إلى 245 ألفا و567، أما الوفيات فـ25 ألفا و100 ضحية.

وسجلت بريطانيا 621 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 28131 وفاة، بفارق بضع مئات عن مجموع الوفيات في إيطاليا الذي بلغ 28710، وهو الأكبر أوروبيا.

ومن حيث عدد الإصابات المؤكدة، سجلت بريطانيا نحو 184 ألف حالة، مقارنة مع نحو 217 ألف حالة في إسبانيا صاحبة أكبر تعداد للإصابات في أوروبا.

وشهدت الهند وروسيا، اليوم، أرقاما قياسية في أعداد المصابين. حيث أكدت تسجيل أكبر قفزة يومية، ليقترب عدد الإصابات في البلاد من 40 ألفا، بعد تسجيل 2600 حالة جديدة، وبلغت حصيلة الوفيات 1301 حالة، مع تسجيل 83 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. فيما سجلت روسيا 10 آلاف إصابة خلال يوم واحد، في أعلى ارتفاع يومي منذ بدأ تفشي الفيروس في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 85 حالة إصابة جديدة، منها 21 حالة لعمانيين، 64 حالة لغير عمانيين، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في السلطنة إلى 2568 حالة والوفيات 12، فيما تماثلت 750 حالة للشفاء.

وأعلن وزیر الصحة الكویتى الشیخ الدكتور باسل الصباح، عن شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 1776.