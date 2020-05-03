عزل صحي لكل طاقم النادي إذا أصيب فرد واحد.. ألمانيا: استئناف الدوري بشروط مشددة #كورونا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية استئناف النشاط الرياضي، ودوري كرة القدم في البلاد، خلال مايو الجاري، شريطة الالتزام بشروط مشددة، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، اليوم الأحد: “أرى أن الخطة الزمنية لرابطة الدوري معقولة، وأدعم البداية الجديدة في مايو، لكن الواضح بالنسبة لي أيضا هو أنه لا يمكن أن تكون هناك امتيازات لدوري كرة القدم”.

وأضاف زيهوفر أن الشرط الأساسي هو ألا يؤدي المعدل المرتفع لإجراء اختبارات الكشف عن كورونا في قطاع الرياضة إلى أن يعاني النظام العام للصحة من أي نقص. وطالب بتطبيق قواعد صارمة في حال أسفر أحد الاختبارات عن نتيجة إيجابية.

وقال زيهوفر: “إذا ظهرت حالة كورونا في فريق أو في أطقم رعاية الفريق، فيجب أن يوضع النادي برمته وإذا لزم الأمر الفريق الذي كان يلعب أمامه مؤخرا، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين”.

وتابع زيهوفر: أنه ثمة مخاطر بالنسبة لجدول المباريات وجدول الدوري “لكنني أؤيد أن نُقْدِم على المحاولة لإتاحة إقامة المباريات مرة أخرى”.

وتأمل رابطة الدوري أن يسفر اللقاء الذي ستعقده المستشارة انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الأربعاء المقبل، عن الموافقة على استئناف الدوري بمباريات بدون جمهور.

وقد بدأت أندية الدرجتين الأولى والثانية الألمانيتين (36 ناديا) في إجراء اختبارات على اللاعبين والأطقم التي تقوم على رعايتهم.