إطلاق مواصفات قياسية لمساعدة الجهات على مواجهة آثار #كورونا بالمملكة

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إتاحتها عدداً من المواصفات القياسية السعودية مجاناً ، وذلك في إطار مبادرات الهيئة لمساعدة وتمكين الجهات المختلفة من القطاعين العام والخاص لمواجهة الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا ولضمان التواصل الفاعل بين المنظمات وتحسين سير الاعمال عن بعد.

وأوضحت الهيئة أن من المواصفات المتاحة مجاناً ، المواصفة القياسية السعودية لإدارة المخاطر – المبادئ التوجيهية SASO-ISO-31000، والتي تسهم في تحسين أداء نظام الإدارة وزيادة مرونته وتمكين المنشآت للقدرة على الاستجابة بفاعلية للتغيرات وحماية الاعمال والحد من المخاطر.

كما أتاحت الهيئة، المواصفة القياسية السعودية لأنظمة إدارة أمن المعلومات – المتطلبات SASO-GSO-ISO-IEC-27001 ، والتي تساعد على المحافظة على سرية المعلومات والبرامج وتداولها الآمن بين المنظمات، إضافة إلى المواصفة القياسية السعودية : نظم إدارة استمرارية الأعمال – المتطلبات SASO-ISO-22301 والتي تعمل على ضمان الاستمرار الفاعل للأعمال في المؤسسات ومتطلبات تنظيمها وخطط تنفيذها بشكل ممنهج.

وأشارت الهيئة إلى أن من بين المواصفات أيضاً، المواصفة القياسية السعودية لإدارة التطوع في المنظمات SASO-2923 ، والتي تحدد متطلبات التطوع ووضع الأطر العامة لتعزيز تجربة التطوع في المملكة، كما تساعد هذه المواصفة المنظمات على تطبيق نظام فاعل للعمل التطوعي ، علاوة على اعتبارها دليل متكامل للمنظمات لوضع سياسات واضحة ومتكاملة وموثوقة لإدارة عملية التطوع.

ودعت هيئة المواصفات كافة الجهات الراغبة في الحصول على هذه المواصفات القياسية، إلى التواصل معها عبر البريد الالكتروني [email protected]