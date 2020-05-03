إعدام 105 كيلو من الفاكهة التالفة في كعكية مكة

قالت بلدية الشوقية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، إنها أعدمت 105 كجم من الفواكه التالفة، بعد حملة رقابية شملت المباسط في السوق المركزي في الكعكية.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين فورا. مضيفا أن تلك الحملات تأتي امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان “غذاؤكم أمانة”، للتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الإشتراطات والممارسات الصحية.

وأكد المشيخي حرص الأمانة على مواصلة وتكثيف الأعمال الرقابية للتأكد من سلامة المعروضات باستمرار، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة، وتوفير البيئة المناسبة لتداول الخضروات و الفواكه.