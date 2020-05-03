توابع “العزل”.. توقعات بـ”انفجار سكاني” بسبب #كورونا

توقعت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية انفجارًا في التعداد السكاني خلال العام المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد، مثلما يحدث بعد 9 أشهر من كل إعصار شديد شهدته الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا مواطني بلاده إلى استغلال فترة العزل المنزلي، بسبب كورونا، في زيادة نسبة الانجاب.

وقلت إيكونوميست إنه ثبت تاريخيا زيادة نسبة الولادة بعد الكوارث، بخاصة عندما يبقى الناس في منازلهم. على العكس من كوارث أخرى، مثل المجاعة والزلازل والموجات التسونامي، حيث يبتعد الأزواج عن الإنجاب.

وبحسب دراسة أجراها معهد “الدراسات العائلية”، فإن فيروس سارس بين 2002 و2003 أدى إلى انخفاض في معدلات الإنجاب في هونغ كونغ، تبعها بارتفاع شاهق للمعدلات خلال العامين اللاحقين.