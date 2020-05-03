سيول: زعيم كوريا الشمالية لم يخضع لعملية جراحية أصلا

أكد مسؤول بارز في قصر الرئاسة الكوري الجنوبي أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لم يخضع لعملية جراحية من الأساس. على عكس ما أشيع بقوة خلال الفترة الماضية.

وكانت الأسبوع الفائت قد شهد شائعات عالمية متزايدة بشأن مصير الزعيم الكوري الشمالي، وصلت لحد تأكيد وفاته. وهو ما نفاه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، قبل أن يظهر كيم بنفسه في افتتاح مصنع كبير في بلاده، بصحة جيدة.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول بارز في البيت الأزرق الرئاسي قوله، إن تقدير بلاده هو أن الزعيم الكوري الشمالي لم يخضع لعملية جراحية.

وأضاف المسؤول: “وردت تقارير عن تكهنات بشأن خضوع الزعيم كيم لجراحة استناداً لبعض الاختلاف في طريقة مشيه”. مضيفا: “لدينا أسباب للاعتقاد بأنه لم تكن هناك جراحة.. لكن لا يمكننا الكشف عن مثل تلك التفاصيل”.