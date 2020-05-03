مصر: تصفية 126 إرهابيًا واستشهاد 15 عسكريا خلال عمليات نوعية بسيناء

أعلنت مصر، اليوم الأحد، تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية بشمال ووسط سيناء، تمكنت خلالها من القبض على 266 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، ومقتل 126 تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير.

وقالت القوات المسلحة المصرية، في بيان، إن القوات الجوية المصرية استهدفت 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية ودمرتها، إضافة إلى تدمير 116 عربة دفع رباعى.

وأوضح البيان أن القوات المسلحة تمكنت من اكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات الجيش المصري على طرق التحرك بمناطق العمليات، كما تم اكتشاف وتدمير 8 فتحات أنفاق، وتم ضبط وتدمير 56 سيارة، و226 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وكشف البيان أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة المصرية بمناطق العمليات؛ نال شرف الشهادة والإصابة 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.