“الموارد البشرية” تدعو المتضررين من كورونا للاستفادة من الدعم الغذائي

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المحتاجين والمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، من المواطنين وغيرهم، للاستفادة من الدعم الغذائي.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين المتضررين بالاتصال على الرقم (19911)، أو تسجيل الطلبات عبر منصاتها الإلكترونية.

وكانت الموارد البشرية قد وجهت بتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتضررة جراء أزمة كورونا، ضمن أول مبادرات الصندوق المجتمعي الذي دشنه المهندس احمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، برأس مال 500 مليون ريال.