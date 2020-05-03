الكويتية: 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4983 حالة.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 38 حالة.

وأضاف السند أن حالات الوفاة الخمس هي لمقيم من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر 61 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 18 يوما والحالة الثانية لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 63 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 10 أيام.

وأفاد أن الحالة الثالثة هي لمقيم بنغلاديشي يبلغ من العمر 46 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة بالعناية المركزة منذ 18 يوما والحالة الرابعة لمقيمة من الجنسية الاردنية تبلغ من العمر 54 عاما كانت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ يومين أما الحالة الخامسة فهي لمقيم هندي يبلغ من العمر 43 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية منذ 12 يوما.