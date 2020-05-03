“الشؤون الإسلامية” تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين للتفطير في 18 دولة حول العالم

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 18 دولة حول العالم، ضمن مشاريعها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.

ويستهدف البرنامج تفطير مليون صائم بتوزيع السلال الغذائية، ويتم تنفيذه من خلال مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية الثقافية التابعة للوزارة التي تعمل على مدار الساعة في دول جيبوتي، ماليزيا، الفلبين، أثيوبيا، الكاميرون، أوغندا، جنوب أفريقيا، الأرجنتين، تايلند، البوسنة والهرسك، أستراليا، تشاد، باكستان، السودان، الهند، السنغال، كينيا، إندونيسيا، حسب ما أعلنه الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف.

وأضاف أن الوزارة تتلقى بشكل يومي إشادات للجهود التي تقدمها القيادة الرشيدة، من القيادات الإسلامية والمفتين والعلماء والجمعيات الخيرية في تلك الدول عبر مكاتبها بالسفارات، إلى جانب مشاركة مختلف وسائل الإعلام الرسمية والأهلية بتلك الدول لتغطيتها والإشادة بها خاصة في ظل الظروف التي تحيط بالعالم من تفشي وباء فيروس كورونا.

ونوه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف بالدعم الكبير الذي يتلقاه البرنامج كل عام من خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ والذي جعل منه معلماً بارزاً من معالم الخير في شهر رمضان بتلك الدول، مشيداً بالمتابعة المستمرة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لأعمال وبرامج الوزارة بالخارج والتي كان لها بالغا الأثر في إنجاح مسيرة العمل في ظل الظروف الحالية، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وأن يجزي ولا الأمر خير الجزاء على أعمالهم المباركة وأن يصرف الوباء عن جميع دول العالم.