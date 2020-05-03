بدءًا من الغد.. تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من غد الإثنين وحتى الجمعة المقبل.

وقالت إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 – 50 كيلو مترًا في الساعة.

وأوضحت أن التقلبات الجوية تشمل سيول، أمطار خفيفة إلى متوسطة، أمطار متوسطة إلى غزيرة، تساقط برد، أتربة مثارة، وتشمل مناطق حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الشرقية، تبوك، الرياض، المدينة المنورة، نجران، مكة المكرمة، عسير، جازان، الباحة.