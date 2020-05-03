المركز الإنساني بحي الشرائع يواصل جهوده ويسهم في توزيع 8965 وجبة إفطار صائم

يقدم أعضاء المركز الإنساني التابع لمركز حي الشرائع بجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة بقيادة عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي صالح بن راشد الزهراني، عملًا إنسانيًا تطوعيًا ملفت للنظر خلال تواجدهم في المركز من الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً ومن العاشرة وحتى الثانية عشر منتصف الليل يوميًا، خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث يواصلون توزيع السلال الغذائية على المحتاجين والمسجلة أسمائهم ضمن بيانات إمارة مكة المكرمة، إلى جانب توزيع وجبات إفطار الصائم.

وبلغ عدد السلال الغذائية المسلمة حتى نهاية اليوم العاشر من رمضان 980 سله غذائية متنوعة، إلى جانب توزيع نحو 400 رأس من لحم الضأن فيما بلغ عدد الوجبات الساخنة لإفطار صائم والموزعة حتى نهاية اليوم العاشر من رمضان نحو 8965 وجبة ساخنة تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

ويستقبل المركز يوميًا عددًا كبيرًا من المستفيدين والمستفيدات الذين يتم التواصل معهم عبر أرقام الهواتف المسجلة بياناتهم الواردة من الإمارة.

ومن جانبه أكد عضو مجلس إدارة المركز والمدير التنفي صالح الزهراني، أن المركز يفتح أبوابه يوميًا على فترتين يستقبل خلاله المستفيدين من الإعانات المقدمة إلى جانب توزيع وجبات إفطار صائم، مثمنًا التعاون القائم بين جميع القطاعات العاملة في الميدان خلال ساعات الليل والنهار في الشهر الفضيل.

وأشار “الزهراني”، إلى أن أعمال المركز الإنساني تحظى بمتابعة من رئيس المركز أعضاء مجلس الإدارة، مقدمًا شكره وتقديره للأمانة العامة لجمعية مراكز الأحياء على دعمه ومساندتها لأعمال المركز، مثمنًا الجهود الكبيرة للجنة السقاية والرفاة بإمارة منطقة مكة المكرمة في توفير السلال الغذائية والإشراف على وجبات إفطار صائم بشكل يومي، وتكليف قادة ورواد كشافة مكة المكرمة للمساندة في توزيع وجبات إفطار الصائم.