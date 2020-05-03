المتدثرون في البقعة المقدسة !!

تشرئب الأعناق وتتسارع الخطى نحو بقعتين هما الضوء المنير على وجه الأرض اليوم ..ما بين مكة التي تحوي الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة، و المدينة التي مشى إليها النبي خطوات مباركة .

تشع الأرض بضياء متوهج لعبق الأرض وحبها ومكانتها في النفس ففي المدينة كانت البركات والسير والمقامات، وأصبح حرمها مثوى سيد المرسلين، فيها بيته وروضته المباركة الشريفة .

ومنذ أن بدأت الخليقة وهذه الأرض مهوى أفئدة الناس فقد حج اليها آدام عليه السلام ودعا لها إبراهيم عليه السلام بالأمن والتزود بالثمرات…بيد أن اختراق الحداثة للمقدسات

لحظة بروز الدول وبعد صناعة النفط التي وضعت قوانين تجارة السوق العالمي أصبحت المدينتان المقدستان، حجة العبادة، كمطلب ديني، فدخل وتدثرها أنماط البشر من مشارق الأرض ومغاربها

فيما كان من الإستحالة بمكان أن يدخلوا بلادا غيرها بسبب تعقيدات وضعت لحماية مقوماتها وبلا شك النسيج الاجتماعي. أحد أهم عوامل تفاعل المجتمعات بين بعضها البعض ..لكن اتجاه آخر لمنحى خطير خلق نقيضا لمجتمع عرف عنه التدين والتماسك وان كانت الحروب من أجل السلطة قديما كانت عاملا مؤثرا في عدم استقراره بعضا من الوقت ..

فوجد اهل الخزعبلات والكذب ولقطاء التصوف ضالتهم لبث سمومهم في مجتمع هو في الأصل ميال للتدين

واستقر الحال بالبعض منهم تحت غطاء ثوب الحج وجلباب العمرة ونفثوا سمومهم في أواسط المجتمع الحجازي حتى خلقوا لأنفسهم مكانة ساعدهم بذلك المال الذي بأيديهم وجلبوا معهم معتقدات وثقافة ولباس لايمت لأهل الحجاز بصلة وبدا البعض منهم ينسج أساطير وبطولات لأجداده وهمية ليتصدر المجالس. وقد عرف تحديدا عن المجتمع المكي والمدني السماحة وعدم الخوض في سفاسف الأمور فأبتدعت تلكم الفئات فكرة المظلومية الإسلامية وهي لعمري شعيرة إبليس التي استثمرها أولئك المتشدقين على الحجاز وأهله فأحدثوا الشركيات على المقابر ودشنوا بالباطن عقائد وثنية كل ذلك في غفلة من أهل المدينتين المقدستين

تدثر هؤلاء بزي يناسب المكان والزمان، فاقتنصوا الوقت ببراعة وجعلوا لهم جذورا ومنبتا لأرض لم تنتجهم عبر الأزمنة ، استغل أولئك فوضى الوقت والحروب لتكريس وجودهم حتى في الزاد فأخفوا ثريد العرب واستبدلوه بالمنتو واليغمش وأستصغروا العمامة فجعلوها عِمة والبعض منهم اليوم ينافح أمام منظمات العالم يطالب باستقلالية مكة والمدينة لتبقى في قبضتهم مع الترك الذين لم يسعوا يوما الى بناء طوبة للحرمين الشريفين بل نهبوا ثروات المسلمين وسرقوا تاريخهم ووضعوه في متاحفهم ، و بعد ردح من الزمن تنبه لهم الشرفاء.بعد أن أضحت أحياء في مكة والمدينة أفريقية او شرق آسيوية، او من بقايا التكية المصرية والشوام من جند الترك او الهاربين من طوفان مأرب اليوم وبعد الأحداث المتتالية كشفت جرثومة صغيرة معادن كبيرة كانت محسوبه على البقعة .

في زمن كورونا كشف المستور وانزاح الغطاء واتضحت الرسمة المليئة بالغشاوة

ولعمري لانفتري على أحد منهم فأصبح إستيطانهم فرض علينا لوقت كنا نترحم على معاناتهم في بلادهم فأصبح المأوى مكان .وحق مشروع لهم بل ذهبوا الى ابعد من ذلك حين رفعوا الامر بشكوى للهيئات العالمية للمطالبة بالأرض ليخرجوا اهلها منها بعد النكبة التي حلت بهم ودعوى الفرار بدينهم. لقد انطلت علينا الكثير من الألاعيب باسم الدين والأخوة فإحتضناهم بل والبعض منا قربهم إليه أكثر بالتراحم والنسب ..اليوم يريدون نزع كل شيء من اهل الارض تارة بالخديعة وأخرى بالوعيد وكشف لنا من بني جلدتهم في بلدانهم من يعرف حقيقة هؤلاء، ولكن مازال البعض يعتقد بأن السعودي في الدفاع عن وطنه وثقافته ونسيجه الإجتماعي في وجه هولاء المترسبين مخطئ..

نداء وطني.اليوم نحن بحاجة أكثر إلى كل مغرد وطني ان يكشف زيفهم ونطالب وقف كل تلكم العواطف الجياشة .. ولنضع معيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقياسا للإدارة

وياحاج بلادك ويامعتمر وطنك …