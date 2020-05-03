بومبيو: عدد هائل من الأدلة على أن مصدر “كوفيد – 19” هو مختبر مدينة ووهان

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، إن ثمة عدداً هائلاً من الأدلة، على أن مصدر “كوفيد-19” هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

ورفض بومبيو في تصريحات لشبكة “أيه بي سي”، التعليق على فرضية أن نشر الفايروس، كان متعمداً من قبل الصين، وذلك بعدما تزايدت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدور الصين في الوباء.

وأعلنت وكالة المخابرات المركزية الأميركية، في وقت سابق، أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن فايروس كورونا المستجد ليس من صنع الإنسان ولم يعدل جينياً.

وأوضحت أن الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية تستمر في بحثها عن تحديد ما إذا كان الوباء قد بدأ باحتكاك مع حيوانات مصابة، أو أنه نتيجة حادث مخبري في ووهان، المدينة الصينية، حيث بدأ تفشيه.