يمكن صناعتها بالمنزل .. الأمن العام : 6 إرشادات لارتداء الكمامة القماشية

أوصى الأمن العام،اليوم، بمجموعة من الإرشادات المتعلقة بارتداء الكمامة القماشية ،وذلك للاستفادة منها للوقاية من عدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”

و نشر حساب الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي ،تويتر ، تغريدة تحتوي على 6 توصيات فيما يخص ارتداء الكمامة القماشية.

و أوصى الأمن العام أنه لابد من ارتدائها عند الخروج من المنزل

وعن طريقة ارتدائها قال لابد من شد الكمامة من الأذن قدر الإمكان

و نبه على ضرورة حفظ الفم و الأنف عند ارتدائها

و عن طريقة الحصول على الكمامة أوضح الأمن العام أنه يمكن صناعتها في المنزل بأدوات بسيطة ويفضل أن يكون القماش متعدد الطبقات ويجب غسلها بعد الرجوع إلى البيت وتبللها.